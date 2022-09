Müdafiə Nazirliyi Laçın rayonunun Sus kəndindən yeni videogörüntülər yayıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

Qeyd edək ki, avqustun 26-da Prezident İlham Əliyev tviter səhifəsində Azərbaycan Ordusunun Laçın şəhərində yerləşməsi ilə bağlı paylaşım edib. Ali Baş Komandan həmin gün azərbaycanlıların Laçın şəhərinə qayıtdığının, Laçın şəhərinin, Zabux və Sus kəndlərinin nəzarətə götürüldüyünün müjdəsini verib. Bununla bağlı bütün laçınlıları və Azərbaycan xalqını təbrik edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.