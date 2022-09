Ermənistanda hərbçi ölüb.

Metbuat.az "Shamshyan"a istinadən xəbər verir ki, saat 01:00 radələrində Marz sakini 23 yaşlı Pavlik B. Çəmbərək-Draxtik yolunun 2-ci km-də avtomobillə yolun hərəkət zolağından çıxararaq yolda quraşdırılmış metal maneələrə çırpılıb.

O, qəza nəticəsində yerindəcə ölüb.

Müəyyən edilib ki, Pavlik Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsində müqaviləli hərbi qulluqçu kimi xidmət edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.