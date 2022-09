Tayvanlı iş adamı Çinə qarşı 3 milyon nəfərlik ordu qurur

“United Microelectronics” texnologiya şirkətinin sahibi tayvanlı iş adamı Robert Tsao Çinə qarşı ordu qurmaq üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iş adamı bu məqsədlə sərvətindən 32 milyon dollar ayırmağa hazır olduğunu ifadə edib. Mülki vətəndaşlardan qurulacaq ordunun sıraları 3,3 milyon nəfər ola bilər. 75 yaşlı iş adamı planın detalları barədə mətbuat konfransında açıqlama verib.

O, Çinin Tayvana qarşı təhdidlərinin artdığını ifadə edərək, 3 il ərzində 3 milyon nəfərə hərbi təlimlərin keçiriləcəyini ifadə edib.

