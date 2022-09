Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi Şuşa şəhərinin dumana bürünmüş son şəkillərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan başqa, sosial şəbəkələrdə dumanın Cıdır düzünü tam örtməsi ilə bağlı görüntülər də yayılıb.

