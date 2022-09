Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Filip Barklay Kraliça II Elizabetin vəfatı ilə bağlı videomüraicət yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu video Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin "Twitter" hesabında paylaşılıb.

“Ülyahəzrət Kraliçanın ölümü dərin kədər anıdır. Bu itkini bütün dünyada çox sayda insan hiss edəcək”, - o deyib.

