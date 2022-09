Şuşada yaşayış kompleksi tikilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, kompleks 8 hektar sahəni əhatə edir. Binaların tikintisi Şuşanın memarlığına uyğun aparılır.

Qeyd edək ki, artıq 8 binanın tikintisinə başlanılıb.

Sözügedən binaların 3D görüntülərini təqdim edirik:

