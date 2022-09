Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentop yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxub.

APA xəbər verir ki, bu barədə Şentop özü tviter bildirib.

Onun koronavirus testinin nəticəsi pozitiv çıxıb.

