Sakit okeanında yerləşən Papua-Yeni Qvineyada baş verən zəlzələ zamanı çəkilmiş video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rixter cədvəli üzrə 7.6 bal gücündəki zəlzələ ciddi fəsadlar törədib. Binalar dağılıb, yer yarılıb. Təbii fəlakət nəticəsində azı 3 nəfər ölüb.

