Türkiyə kəşfiyyatı İraqda PKK-ya qarşı uğurlu əməliyyat keçirdi

Türkiyə kəşfiyyatı İraqın şimalında iki uğurlu əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gara və Qəndildə keçirilən əməliyyatlar zamanı 4 PKK terrorçusu məhv edilib. Açıqlamada bildirilir ki, terrorçuların yeri müəyyən edildikdən sonra onlar dəqiq zərbə ilə məhv edilib. Əməliyyat zamanı mülki sakinlər arasında zərərçəkən olmayıb.

Qeyd edək ki, Türkiyə kəşfiyyatı həm Suriya həm də İraqda PKK terrorçularının bir neçə yüksək rütbəli silahlılarını məhv edib. Ötən gün kəşfiyyat PKK-nın iki üzvünü məhv etmişdi. Onlar PKK-nın “sui-qəsd birliyinin” üzvü olub.

