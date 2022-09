Rusiyalı hərbi jurnalist, İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistanın təbliğatını aparan Semyon Peqov Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən son toqquşmalarda 180 erməni hərbçisinin öldürüldüyünü, 50-dən çox yaralının olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o, bu barədə özünün teleqram kanalında məlumat yayıb.

S.Peqov həmçinin Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilən onlarla erməni hərbçinin döyüş meydanında qalmış cəsədlərinin videogörüntülərini də yayımlayıb.

Gülər Seymurqızı

