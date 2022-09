Ələt Azad İqtisadi Zonası (AFEZA) ilə İsrailin “Biopharmax” şirkəti arasında ilk müqavilə imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, imzalanma mərasimi bu gün Bakıda baş tutub.

Sənədi Azərbaycan tərəfindən AFEZA-nın Direktorlar Şurasının sədri Valeh Ələsgərov və İsrail şirkətinin baş direktoru Sarel Çen-Tov imzalayıb.

