Vardenisdə hərbçi oğlunun öldüyün eşidən əsgər atası Manvel Martirosyan intihar edib.



Metbuat.az "Hraparak"a istinadən xəbər verir ki, qəzet bu barədə məlumatı ölən əsgərin qohumu ilə təsdiqləyib.

Xatırladaq ki, sentyabrın 12-də gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribat törədib.

