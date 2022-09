BMT-də Azərbaycan multikulturalizmi barədə danışılacaq

BMT-nin ali məclisində Azərbaycan multikulturalizmi barədə danışılacaq.

Metbuat.az bu barədə Bakı Beynəlxalq Multikulturalim Mərkəzinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində 21 sentyabr 2022-ci il tarixində Milli və ya etnik, dini və linqvistik azlıqlara məxsus şəxslərin hüquqları üzrə Bəyannamənin 30 illiyinə həsr edilən və açılış, ümumi debatlar və bağlanış sessiyalarından ibarət, fiziki formatda yüksək səviyyəli tədbirin keçirilməsi planlaşdırılır: "BMT Baş Assambleyasının bu mötəbər tədbirində Bakı Beynəlxalq Multikulturalim Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov məruzə ilə çıxış edəcəkdir. Məruzədə Azərbaycanda əsrlər boyu formalaşan və bü gün də davam edən tolerantlıq mühiti, dövlətimizin əsas istiqamətlərindən biri olan multikulturalizm siyasəti, milli və dini qrupların fəaliyyətlərinə yaradılan şərait və dövlət tərəfindən onlara göstərilən qayğı barədə müfəssəl məlumat veriləcəkdir".

Qeyd edək ki, dünyanın müxtəlif elmi dairələrində, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizdə müxtəlif xalqların və konfessiyaların sülh və əmin-amanlıq şəraitində birgə yaşamasına, Azərbaycan multikulturalizminin örnək model kimi öyrənilməsinə və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyətinə maraq gündən-günə artır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.