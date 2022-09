Ermənistan ordusunun 105 hərbçisi ölüb.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışı zamanı deyib.

Bundan başqa, "Hayastan" fraksiyasının deputatı Vahe Hakopyan isə parlamentin iclasında bu sayın 200 nəfər olduğunu deyib.



