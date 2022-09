Türkiyənin paytaxtı Ankarada əkiz qüllələr binasının üzərində Azərbaycan bayrağı əks olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağçı tviter hesabında paylaşım edib.



“An etibarı ilə Ankara. Azərbaycan tək deyil. Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Biz tək millət iki dövlətik”, - paylaşımda qeyd olunub.

