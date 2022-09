Xəbər verdiyimiz kimi, Müdafiə Nazirliyi şəhidlərin yeni siyahısını açıqlayıb.

Metbuata.az-ın məlumatına görə, şəhid olanlardan Məhərrəmov Turan Tərlan oğlu əslən Zaqatala rayonunun Qımır kəndindən imiş. O, 2001-ci ilin may ayının 27-də anadan olub.

T. Məhərrəmov nişanlı imiş. Oktyabr ayında Turanın toyu olacaqdı.

Şəhidimiz bu gün doğulduğu kənddə torpağa tapşırılacaq.

Allah rəhmət eləsin!

Gülər Seymurqızı

