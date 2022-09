Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan sərhəddəki gərginlik nəticəsində 135 hərbçisinin öldüyünü açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nikolun sözlərinə görə, ölənlərin sayının dəqiqləşdirilməsi davam edir:

"Hazırda ölənlərin dəqiq sayı üçün işlər davam etdirilir".

Gülər Seymurqızı



