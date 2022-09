Tbilisidə ermənilərin növbəti təxribat cəhdi baş tutmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tbilisidə yaşayan ermənilər Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinə doğru yürüşə etmək istəyiblər.

Polis yürüş iştirakçılarının qarşısını Metexi körpüsü üzərində kəsib.

Əraziyə çox sayda hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb edilib.

