Ermənistanın Xarici İşlər naziri Ararat Mirzoyan ABŞ-a səfər edəcək.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, o, Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasının yüksək səviyyəli iclasında iştirak edəcək.

Onun müxtəlif ölkələrdən olan dövlətlərin xarici işlər nazirləri və beynəlxalq təşkilatların yüksək vəzifəli şəxsləri ilə 30-dan çox görüş keçiriləcək.

Qeyd edək ki, BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyası çərçivəsində görüşlər sentyabrın 20-dən 26-dək ABŞ-da keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.