“Qərbin məqsədi ölkəmizi zəiflətmək, parçalamaq və son nəticədə məhv etməkdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalq müraciətində deyib.

“Qərbdə artıq açıq-aşkar deyirlər ki, 1991-ci ildə Sovetlər Birliyini dağıda bildik, indi isə növbə Rusiyanındır. O, bir-birinə düşmən olan bir çox region və vilayətlərə parçalanmalıdır”, - deyə Putin qeyd edib.

