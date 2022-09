İranın mobil operatorlarında internetə çıxış kəsilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt Tehranda və bir neçə böyük şəhərdə mobil operatorlarda internetə çıxış kəsilib.

Mobil internet istifadəçiləri yalnız yerli saytlara daxil ola bilirlər.

