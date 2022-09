Rusiyada səfərbərliyə qarşı etiraz aksiyaları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyalar zamanı 1026-dan çox adam saxlanılıb.

Qeyd olunub ki, həbslər 38 şəhərdə aparılıb.

Xatırladaq ki, Prezident Vladimir Putin sentyabrın 21-də Rusiyada qismən səfərbərlik elan edib.

