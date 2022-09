Məşhur haker qrupu İran prezidentinin saytını sındırdı

İran prezidentinin administrasiyasının rəsmi saytı, hökumət qurumlarına məxsus bir çox internet saytları da sındırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, haker hücumunu "Anonimus" qrupunun üzvünün etdiyi bildirilir. Məlumata görə, son iki gündə hökumətə aid bir çox internet saytlarını, o cümlədən İran Mərkəzi Bankı, Mədəniyyət Nazirliyi, hökumətin rəsmi saytını və İran hökuməti sözçüsünün saytını sındırılıb. .

Qrup həmçinin "Biz ədalət mübarizəsində İran xalqının yanındayıq" başlığı ilə sosial şəbəkə hesablarında post paylaşıblar.

Qeyd edək ki, bu haker qrupu daha əvvəl Məhsa Əminin polisi tərəfindən ölüdürülməsindən sonra İran xalqının etirazlarına dəstək üçün Tehran hökumətinə məxsus rəsmi saytları hədəf alacağını açıqlamışdı.







