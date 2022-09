İranda etiraz aksiyaları fonunda sosial mediada paylaşılan daha bir video isə müzakirələri daha da qızışdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə bir kişi başından örpəyi açılan qadını vurur.

Bunu görən ətrafdakı kişilər həmin adamın üzərinə cumub onu döyürlər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.