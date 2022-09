"Buta Airways" şirkətinin Bakıdan Gürcüstanın Batumi şəhərinə reys yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı Tbilisi ehtiyat hava limanına enməyə qərar verib.

Metbuat.az aviaşirkətə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Batumi hava limanı ətrafında pis hava şəraitinin olması olub.

Qeyd edək ki, "Embraer 190" təyyarəsi saat 09:40-da Tbilisi hava limanında eniş edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.