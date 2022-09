Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Vyetnamı Milli Gün münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin tviter səhifəsində paylaşım edilib.

“Bu gün Azərbaycan və Vyetnam arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu ildönümüdür. Bu münasibətlə Vyetnam Sosialist Respublikasının hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı göndəririk. Azərbaycan və Vyetnam əməkdaşlığının daha da inkişafını gözləyirik”, - nazirlikdən bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.