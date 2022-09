İran Prezidenti İbrahim Rəisi ölkəsində baş verən etiraz aksiyalarından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rəisi bildirib ki, baş verənlər düşmənlərin yaratdığı xaosdur:

"Düşmənlər xaos yaratmaq istəyir. Ölkənin, insanların təhlükəsizliyi və rahatlığının pozulmasına icazə verməyəcəyik"

Qeyd edək ki, 22 yaşlı Məhsa Əmini hicabı düzgün taxmadığı üçün "Əxlaq" polisi tərəfindən öldürülüb.

