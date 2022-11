Nara yenə təəccübləndirdi: Xəyanət edən İkardini bağışladı - FOTO

“Qalatasaray”ın futbolçusu Mauro İkardi Vanda Nara ilə barışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Ntvspor” məlumat yayıb. Bildirilir ki, Maldiv adalarında istirahətə gedən İkardi və Nara ayrı-ayrı paylaşım edərək, barışdıqlarını açıqlayıblar. “Həyatımın qadını deyildin. Həyatımı dəyişdirən qadın idin. Ancaq Disney hekayələrinin ikinci sezonları da var. Səni sevirəm Vanda” - İkardi yazıb.

Qeyd edək ki, tərəflər bir neçə ay əvvəl ayrılmışdı. Nara həyat yoldaşının onu aldatdığını deyərək, ayrıldığını elan etmişdi.

