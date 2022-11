Azərbaycan gimnastları Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən batut gimnastikası üzrə dünya yaş qrupları yarışlarında qızıl medal qazanıblar.

Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sinxron batut proqramında 15-16 yaş kateqoriyasında mübarizə aparan idmançılar finalda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar.

Qeyd edək ki, yarışa noyabrın 26-da yekun vurulacaq.

