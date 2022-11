Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə selfi çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o teleqram kanalında paylaşım edib.

O, qeyd edib ki, Putinlə görüşündə çeçen bölmələrinin Ukraynada xüsusi əməliyyatda iştirakını müzakirə edib.

