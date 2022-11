Dünya çempionatı çərçivəsində Portuqaliya-Qana milliləri arasında keçirilən qarşılaşma zamanı Kriştiano Ronaldo ilə bağlı lentə alınmış görüntülər sosial mediada izlənmə rekordları qırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma zamanı Ronaldo şortikinin içindən nəsə çıxardaraq yeyib. Lakin onun nə yediyi məlum deyil. Ronaldonu bu davranışına görə tənqid edənlər olub.

Qeyd edək ki, qarşılaşma Portuqaliyanın 3-2 hesablı qələbəsi ilə baş çatıb. Ronaldo 65-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib.

