Energetika naziri Pərviz Şahbazov noyabrın 28-də Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikasına səfər edib.



Metbuat.az-a bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Səfər çərçivəsində energetika naziri ilə Əlcəzairin bir sıra rəsmi şəxsləri arasında ikitərəfli görüşlər keçiriləcək, Azərbaycan və Əlcəzair arasında energetika sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə ediləcək.

