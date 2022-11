Əməkdar artist Rafael İskəndərov sosial şəbəkədə adına saxta hesab açıldığı barədə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu bərədə instaqram hesabında məlumat verib:

"Bilmirəm kimsiniz, amma mənim adıma açdığınız yalançı TikTok-u bağlayın. Tərbiyəniz olsun!".

