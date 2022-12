Azərbaycanın fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən “2022 Bosphorus İstanbul Cup “ beynəlxalq yarışında qızıl medal qazanıb.

Federasiyadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, idmançı finalda hakimlərdən 250.52 xal alıb.

Litvintsev bu göstərici ilə bütün rəqiblərini geridə qoyaraq, 1-ci yerin sahibi olub.

