Argentinanın vitse-prezidenti 1 milyard dollarlıq fırıldaqçılıq ittihamı ilə həbs edildi

Argentinanın vitse-prezidenti və keçmiş prezidenti Kristina Fernández de Kirçner 1 milyard dollarlıq dələduzluq işində təqsirli bilinərək 6 il həbs cəzasına məhkum edilib.

Metbuat.az "The Guardian" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, ona ömürlük dövlət vəzifəsində işləmək qadağan edilib.

2007-2015-ci illərdə Argentinanın iki dəfə prezidenti olmuş Fernández saxtakarlıqda təqsirli bilinsə də o, hökumətdəki rollarına görə toxunulmazlığa malikdir və illər çəkəcək apellyasiya prosesinə görə hələ tezliklə həbs cəzası çəkməyəcək. Hökm elan edildikdən sonra canlı yayımda Fernández ona qarşı irəli sürülən ittihamların siyasi motivli olduğunu deyib. Çoxlarının gələn il prezidentliyə namizəd olacağını gözlədiyi Fernández belə deyib:

“Mən heç bir vəzifəyə namizəd olmayacağam, nə prezident, nə də senator. Mənim adım heç bir seçki bülletenində olmayacaq”.

Belə ki, 2003-2007-ci illərdə Fernández de Kirçner Pataqoniyanın Santa Kruz əyalətində 51 ictimai iş müqaviləsinin özünün dostu və iş yoldaşı Lázaro Baez və Argentinanı idarə edən mərhum əri, keçmiş prezident Nestor Kirçnerə məxsus bir şirkətə verilməsini təşkil etməkdə ittiham olunur. 2016-cı ilin iyul ayında gecə saat 4-də Fernández de Kirçnerin keçmiş ictimai işlər katibi Xose Lopez Buenos Ayresin kənarındakı bir monastırda 8,9 milyon ABŞ dolları məbləğində nağd pul olan zibil çantalarını gizlətməyə çalışarkən tutulub.

Fernández de Kirchnerlə birlikdə altı il həbs cəzası alan Baez 2021-ci ilin fevralında çirkli pulların yuyulmasında təqsirli bilinib və hökmündən apellyasiya şikayəti verdiyi üçün hazırda ev dustaqlığındadır.

Qeyd edək ki, Fernández de Kirçner Argentina siyasətində dərin iz qoyan şəxsdir. Kirşnerlərin tərəfdarları onları yoxsulların həyatını yaxşılaşdıran və 2001 və 2002-ci illərdəki iqtisadi çöküşdən sonra Argentinanı rifaha doğru istiqamətləndirməyə kömək edən mütərəqqi iqtisadi siyasətləri həyata keçirən şəxsiyyətlər hesab edirlər.

Bu hökm Fernández de Kirçnerin ilk dəfə məhkum edilməsi ilə başa çatıb. O, əvvəllər bir çox başqa işlərdə ittiham olunsa da ya iş məhkəməyə getməzdən əvvəl bəraət alıb, ya da işlərə xitam verilib.

Hakimlər qərarlarının əsaslandırılmasını 2023-cü ildə dərc edəcəklər.

