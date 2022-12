Milyardlar Türkiyəyə gəlir - Böyük investisiya planı açıqlandı

“Türkiyənin Mərkəzi Bankına 5 milyard dollar yatıracağıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının maliyyə naziri Muhammed el-Jadaan açıqlama verib. O bildirib ki, 5 milyard dollarla bağlı məsələnin detalları Türkiyə ilə müzakirə edilir. Nazirin sözlərinə görə, Səuddiyə Ərəbistanı ilə Türkiyə arasındakı münasibətlərdə ciddi irəliləyiş var. “Türkiyə və başqa ölkələrdə investisiya imkanlarının olmasını arzulayırıq” - ərəb nazir deyib.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanının Türkiyəyə investisiya yatıracağı barədə xəbərlər bir neçə gün əvvəl KİV-lərdə yer alıb.

