​Mourinyo erməni futbolçunu belə qovubmuş - 1 cümləsi bəs etdi

“Roma”nın futbolçusu Henrix Mxitaryan “Mançester Yunayted”dən ayrılmasının detalları barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o “Mançester Yunayted”də oynayarkən həmin vaxt klubun baş məşqçisi olan Joze Mourinyo ilə mübahisə etdiyini deyib. Erməni futbolçu bildirib ki, o əsas heyətə düşmək üçün səy göstərsə də, Mourinyo ona şans verməyib. Futbolçu qeyd edib ki, Mourinyo onunla yemək vaxtı rastlaşarkən “ Sənə görə mediada tənqid olunuram” deyib.

Bundan sonra Henrix Mxitaryan klubdan getməli olduğunu anlayıb.



