Xəbər verdiyimiz kimi, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının (TŞ) katibi Armen Qriqoryan Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanması ehtimal olunan sülh müqaviləsi ilə bağlı danışarkən iki ölkənin yalnız bir bənddə razılaşdığını qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, həmin bənd diplomatik münasibətlərin Vyana Konvensiyasına uyğun olaraq qurulması barədə razılıqla bağlıdır.

Qeyd edək ki, iki ölkə arasında ilin sonuna qədər sülh müqaviləsinin imzalanacağı gözlənilir.

