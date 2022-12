Dövlət televiziyasını izləyənlər heyrətə gəldi - İlkə şahid oldular / FOTO

Şimali Koreyanın dövlət televiziyası ilk dəfə olaraq Cənubi Koreyanın dünya çempionatındakı oyununu yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayımlanan qarşılaşma Braziliyanın Cənubi Koreyanı 4-1 hesabı ilə məğlub etdiyi oyundur. Məlumata görə, yayım zamanı Cənubi Koreyanın bütün oyunçularının adı da səsləndirilib.

Qeyd edək ki, Şimali Koreyanın dövlət televiziyası dünya çempionatının Cənubi Koreya millisinin oyunlarından başqa demək olar ki, bütün oyunlarını videoyazı kimi yayımlayırdı. Cənubi Koreyanın oyununun nümayiş etdirilməsi millinin məğlub olması ilə bağlıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.