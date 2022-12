"Azərbaycan tərəfi dialoqa hər zaman açıq olub" - Ceyhun Bayramov

Azərbaycan tərəfi dialoqa hər zaman açıq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpus və hərbi attaşelər üçün brifinqdən sonra xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Nazir deyib ki, dialoqu irəli aparan tərəf Azərbaycan olub.

“Azərbaycanın dialoqa açıq olması bu məsələnin əməkdaşlıq şəraitində həll olunmasının dəstəklədiyini bir daha göstərir. Bu yanaşmanı Azərbaycan daha əvvəl də göstərib. Laçın yoluna alternativ yolun çəkilməsi prosesində yerli erməni əhali ilə ünsiyyətlər də oldu, onların bir sıra xahişləri nəzərə alındı”, - deyə nazir əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.