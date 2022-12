Avropa klubu Qurban Qurbanovun oğlunu transfer etmək istəyir - Təklif edilən məbləğ açıqlandı

Polşanın “Poqon” klubunun “Qarabağ”ın futbolçusu Musa Qurbanlı üçün ödəmək istədiyi məbləğ müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Poqon” Azərbaycan millisinin üzvünün transferinə görə 350 min avro xərcləməyə hazırdır

“24kurier.pl” saytının məlumatına görə, hücum xəttində ciddi problemlər yaşayan klub qış transfer dövründə 20 yaşlı futbolçunu transfer etmək istəyir.

Qeyd edək ki, “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun oğlu olan Musa Qurbanlının klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2024-cü ilin yayına qədərdir.

