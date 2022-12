Finalı izləyən Ərdoğan və Makronun bu görüntüsü gündəm oldu - VIDEO

Qətərdə keçirilən dünya çempionatının final mərhələsində bir çox məşhur şəxslər iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunu həmçinin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron da izləyib.

Makronun matç zamanı verdiyi reaksiyalar çox müzakirə edilib. Belə ki, oyunda Fransanın geridönüş edərək hesabı bərabərləşdirdiyi dəqiqələrdə Makron qol sevinci yaşayıb.

Penaltilər seriyasında Fransa Prezidentinin üzgün olması, Ərdoğan və Qətər əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani sevinci isə sosial mediada gündəm olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.