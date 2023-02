Uşağın anadan olmasına görə sosial müavinətin məbləği artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq fərman imzalayıb.

Fərmana əsasən, uşağın anadan olmasına görə sosial müavinətin məbləği 300 manatdan 500 manata qaldırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.