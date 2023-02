“Polad” ləqəbli polis polkovniki Mirəli Şıxəliyev vəfat edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, o, xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

O, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Sumqayıt şəhərindəki 1 saylı rayonlararası qeydiyyat-imtahan şöbəsinin rəisi olub.

Qeyd edək ki, polkovnik daha əvvəl Biləsuvar, İmişli, Şamaxı rayonlarının polis rəisi kimi də çalışıb.

