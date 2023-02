Türkiyədə yaşayan müğənni Günel Zeynalova bu dəfə estetik əməliyyatları ilə Türkiyə mətbuatında gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 38 yaşlı ifaçı estetik əməliyyatlarla bağlı suala belə cavab verib:

“Gözəllik salonlarım var. Üzümdə böyük dəyişikliklər yoxdur. Xırda toxunuşlar etmişəm. Şişirdiləcək qədər estetiyim yoxdur”.

