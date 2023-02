Dünya çempionatı qəhrəmanını rəzil etdilər - Bir oyunda 10 qol / VİDEO

İtaliya A Seriyasının 18-ci turu çərçivəsində keçirilən "Atalanta" - "Salernita” oyunu zamanı qapılara 10 top vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, meydan sahibləri 8-2 hesabı ilə qaliblər gəliblər. “Salernitana” klubunun qapıçısı dünya çempionatında uğurlu oyunu ilə seçilən Meksika millisinin qapıçısı Jilermo Ochoa olub. 37 qapıçı qapısından ilk dəfə 8 top buraxıb.

"Atalanta" - "Salernitana" - 8:2

Qollar: Boqa, 5, Lukmen, 20-pen; 54, Skalvini, 23, Kupneyners, 38, Hoylund, 41, Ederson, 61, Zortea, 85 - Dia, 10, Kavilya, 56

