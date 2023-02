M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialının rektorunun köməkçisi Məhəmməd Osmanov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı rektor Nərgiz Paşayeva əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, M.Osmanov işdən çıxarılıb.

Qeyd edək ki, Məhəmməd Osmanov Milli Məclisin deputatı Cavid Osmanovun qardaşıdır.

