Avropanın nəhəng çempionatında ŞOK - Oyunlar satılıb?

Niderland rəhbərliyi son aylarda öz iştirakı ilə keçirilən matçlara və ya klubunun iştirak etdiyi yarışlarda oyuna mərc edən 27 futbolçunu müəyyən edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qumar Oyunları İdarəsinin xüsusi bölməsinin hazırladığı hesabatda qeyd edilib.

Telekanalın məlumatına görə, bu cür hərəkətlər cinayət məsuliyyəti daşıyır. Söhbət yüksək liqada və ya birinci divizionda çıxış edən 25 peşəkar futbolçudan, ikinci divizionda çıxış edən iki həvəskar idmançıdan gedir.

Məlumata görə, bəzi futbolçular özlərinin iştirak etdiyi oyunlara, bəziləri isə öz liqalarında, lakin yalnız rəqib komandaların iştirakı ilə keçirilən matçlara mərc qoyublar. Bundan əlavə, hər iki növ mərc edən oyunçular müəyyən edilib.

Mərcdə iştirak edən oyunçuların adları açıqlanmır.

