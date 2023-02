Azadlıq hərəkatının liderlərindən olan Nemət Pənahlı canlı efirində başıüstə dayanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Müsavat TV-nin canlı efirində aparıcının xahişindən sonra yoqa hərəkətini nümayiş etdirib.

O, bir saata yaxın belə dayana bildiyini deyib.

