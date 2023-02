Dünən günorta saatlarında Bakı-Sumqayıt yolunda baş verən ağır qəzanın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza magistral yolun Xırdalan şəhərinə aid olan hissəsində baş verib. “Mercedes” markalı avtomobil idarəetməni itirərək əvvəlcə bordürə, ardınca yol kənarındakı maşınlara çarpılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

